Раскрыты новые подробности о рестайлинговом Geely Coolray

В Интернете появились новые шпионские фотографии рестайлингового кроссовера Geely Coolray. Информации о том, доберется ли новинка до России, пока нет.

Как пишет портал «Китайские автомобили», судя по фотографиям, рестайлинговый Coolray не сильно изменится внешне – несмотря на небольшое количество камуфляжа, в глаза бросается лишь измененная оптика. Кроме того, на более ранних фотографиях была иная решетка радиатора – она станет цельной деталью и будет занимать почти всю переднюю часть автомобиля. Заснять кроссовер удалось только с одного ракурса, поэтому есть вероятность, что доработки коснулись и задней части кузова.

Салон тщательно скрыт камуфляжем, однако можно разглядеть новую мультимедийную систему с крупным экраном и электронную приборную панель. Эти элементы, как и почти весь интерьер, Coolray позаимствует у соплатформенного седана Bin Rui Cool. Также изменения затронут селектор коробки передач, который станет заметно меньше, а рядом с ним на освободившемся месте разместится беспроводная зарядка. Блок управления климатом будет состоять исключительно из физических, а не сенсорных кнопок.

Примечательно, что в кадр помимо автомобиля и его салона попала еще одна важная деталь – табличка с предполагаемой стоимостью обновленного Geely Coolray. После рестайлинга автомобиль ожидаемо подорожает: если текущее поколение продается на китайском рынке по цене от 72,8 тыс. юаней (около 800 тыс. рублей), то на новой версии указан ценник 99,8 тыс. юаней (около 1,13 млн рублей).

По предварительным данным, силовая установка будет состоять из 1,5-литрового 4-цилиндрового турбомотора BHE15-EFZ, мощностью в 181 л.с. Максимальная скорость – 200 км/ч. Снаряжённая масса – 1350 кг. Габариты автомобиля прежние: 4380x1800x1609 мм, колесная база – 2600 мм.



Стоит отметить, что компактный кроссовер Coolray является самой продаваемой моделью Geely на российском рынке – в первом квартале 2022 года на нем остановили свой выбор 1916 покупателей (+32). В нашей стране этот автомобиль представлен с весны 2020 года и доступен с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным трехцилиндровым мотором, работающим вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. У российских дилеров Geely новинка появится во второй половине 2022 года, о комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Какие еще модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: соцсети КНР