«Моторинвест» наладит выпуск электрокроссовера Voyah Free

Компания «Моторинвест» на заводе в Липецкой области наладит выпуск электромобилей китайской марки Voyah.

Как пишет издание «Авторевю», партнером «Моторинвеста» станет китайский концерн Sokon Group, выпускающий электромобили под разными брендами. На липецком предприятии уже собраны первые предсерийные машины – это кроссовер Voyah Free, который был представлен в 2020 году. При этом не все указанные в документации «Моторинвест» характеристики совпадают с параметрами (габариты, технические характеристики) исходной модели. Вероятно, для российского рынка Voyah Free будет упрощен.

Напомним, в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по производству электромобилей, которое планируется наладить на заводе в Липецкой области до конца текущего года. Объем инвестиций компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Электрокары будут выпускаться под новым брендом Evolute, производственная линейка Evolute в России будет состоять из пяти моделей – седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Voyah