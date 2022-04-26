Продажи автомобильной техники за третью неделю апреля выросли на 13%

С 18 по 24 апреля 2022 года в России было реализовано в общей сложности 8913 новых автотранспортных средств. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), за третью неделю апреля продажи автомобильной техники оказались на 13% выше, чем за вторую неделю.

Так, на прошлой неделе россияне приобрели больше новых легковых автомобилей (+19% до 6567 шт.), LCV (+11% до 1059 шт.) и автобусов (+4% до 159 шт.), чем за период с 11 по 17 апреля. А вот новых грузовых автомобилей было куплено в количестве 1128 единиц, что на 8% меньше, чем неделей ранее.

Эксперты агентства также отмечают, что за прошедшие три недели апреля суммарный объем российского авторынка составил 25,2 тысячи штук. Иными словами, каждый день в апреле в среднем продавалось более 1 тысячи новых автотранспортных средств. Таким образом, итоговый объем реализации за весь апрель, скорее всего, превысит 30 тысяч единиц. И это будет примерно втрое меньше, чем в марте.

Более подробная информация содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ