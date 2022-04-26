Эксперты рассказали, подешевеют ли автомобили на фоне укрепления рубля

Мартовский обвал рубля вызвал скачок цен на новые автомобили в среднем на 35 – 45%. Несмотря на то, что в последнее время курс национальной валюты стал постепенно укрепляться, некоторые автопроизводители, работающие на российском рынке, продолжают повышать цены на свою продукцию. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, возможно ли снижение стоимости автомобилей на фоне дальнейшей стабилизации рубля, учитывая обострившийся дефицит на авторынке с одной стороны и падение спроса – с другой.

«Повышение прайсов обусловлено несколькими существенными факторами: в первую очередь, сказывается нестабильное состояние валютных курсов, следом свое влияние оказывает катастрофический дефицит в отрасли, который будет только усиливаться, если производители в ближайшее время (что вряд ли произойдет) не возобновят поставки в Россию и не урегулируют логистические вопросы. По этой причине на складах дилеров остается крайне ограниченный запас автомобилей, потребители продолжают интересоваться покупкой нового авто, поэтому с каждым днем уровень запасов снижается», – рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

По словам генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, сейчас наблюдается тенденция к снижению цен, однако данный процесс происходит точечно, по отдельным моделям. Причины этого в том, что ценообразование на рынке сейчас регулируется дилерами, а не импортерами, поскольку последние уже не могут диктовать собственные условия.

Как отмечает директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова, бесконечный рост цен невозможен в условиях рынка, на котором действуют законы спроса и предложения. Высокие цены на автомобили приводят к снижению уровня спроса. Поэтому, так или иначе, всем игрокам рынка придется искать баланс. Автодилерам необходимо находить инструменты, которые позволят стимулировать спрос на покупку автомобилей в текущих условиях.

В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что в апреле увеличения цен не будет. Однако встает вопрос о покупательской способности населения и о возможностях дилеров поддерживать бизнес в сложившейся обстановке. Поставки приостановлены по всем брендам, кроме автомобилей из КНР. При этом запасов дилеров хватит примерно на три месяца. Тем не менее, резерв автомобилей конечен, и в дальнейшем дефицит будет только усиливаться, и, скорее всего, продлится в течение 2023 года, даже при условии возобновления поставок.

«Снижение цен со стороны автопроизводителей возможно при возобновлении производства в России или возобновлении поставок собранных за границей машин. При этом, если всего несколько производителей смогут в дальнейшем продавать автомобили, то снижение цен маловероятно. Если рассуждать логично, то сначала необходимо стабилизировать спрос, далее – поставки, тогда объем поставок восстановится к концу года», – резюмирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Подробнее о том, какую ценовую стратегию автопроизводители будут проводить в дальнейшем, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».