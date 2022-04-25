Завод «Мазда Соллерс» уйдет в корпоративный отпуск в период с 4 по 6 и с 11 по 18 мая. В это время на предприятии будет проведено плановое техническое обслуживание оборудования. Сотрудники смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Мазда Соллерс».

Напомним, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corp. и «Соллерс», созданное на принципах партнерства 50/50. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. Предприятие во Владивостоке выпускает полноразмерный внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.

С текущей ситуацией в российском автопроме можно ознакомиться в нашем специальном материале.

Фото: «Мазда Соллерс»