Audi представила концептуальный минивэн urbansphere

Компания Audi представила первый в своей истории минивэн – концепт-кар urbansphere, который дополнит семейство концепт-каров Sphere.

Как пишет газета «Коммерсант», новинка стала самым крупным среди всех моделей, включая прототипы, Audi – минивэн длиной 5,5 м, шириной 2 м и высотой 1,8 м позиционируется производителем как мобильный офис и гостиницу на колесах. При длине колесной базы 3,4 м модель имеет только четыре посадочных места.

Электромобиль получил дизайн с 24-дюймовыми колесами, отсылающими своим дизайном к концепт-кару Audi Avus quattro, а в передней и задней частях кузова размещены цветные экраны для отображения информации для других участников дорожного движения.

Доступ в салон открываются распахивающиеся навстречу друг другу двери. Для удобства посадки кузов лишен центральной стойки, сиденья разворачиваются в сторону проема, а на землю проецируется виртуальная красная ковровая дорожка. Сиденья с независимыми регулировками могут наклоняться на угол до 60 градусов для удобства посадки.

Предусмотрены защитные «экраны», создающие приватные ложи, встроенные в подголовники динамики акустической системы и персональные мониторы в спинках передних кресел, которые могут работать с очками дополненной реальности. При необходимости большой прозрачный OLED-экран разворачивается из крыши перед задними пассажирами, передние кресла могут поворачиваться против хода для удобства общения седоков. В консоли между сиденьями предусмотрены диспенсер для воды и стаканы.

Адаптивная программа сканирует лицо и анализирует голос людей, чтобы определить уровень стресса пассажиров и предложить им персонализированные рекомендации по расслаблению – например, с помощью приложения для медитации, которое можно использовать через персональный экран и приватную звуковую зону в салоне. Пассажирам доступен Audi Light Umbrella – вдохновленный традиционными китайскими зонтами светящийся аксессуар, который можно взять и использовать вне автомобиля.

Интерьер отделан деревом, шерстью и синтетическими текстильными тканями в мягких бежевых и серых тонах, а сиденья сделаны в зеленом оттенке. Набивка сиденья изготовлена из переработанного полиамида, в подлокотниках и задней части салона применена бамбуковая вискозная ткань.

В основу концепт-кара легла переработанная платформа Premium Platform Electric (PPE). Urbansphere получил 400-сильную электрическую силовую установку из двух электромоторов и батарею емкостью более 120 кВт-ч, обеспечивающую запас хода не менее 750 км. Заявлен автопилот Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления человеком). Минивэн оснащается полноуправляемым шасси, адаптивной пневмоподвеской и рулевым управление «по проводам».

Напомним, ранее Audi показала раздвижной родстер с автопилотом – концепт-кар skysphere – и электрический седан с автопилотом – концепт-кар grandsphere.

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Фото: Audi