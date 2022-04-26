Производитель подшипников SKF уходит из России

Шведская компания SKF – крупнейший в мире производитель подшипников – объявила о решении по контролируемому прекращению операционной деятельности в России в условиях ужесточения западных санкций.

Как пишет издание «За рулем», SKF прекратит вести бизнес в России, свернет здесь все операции, остановит инвестиционные проекты и продаст свой завод. Свой уход из России компания осуществит в течение второго квартала, то есть до конца июня. На эти цели зарезервировано 500 млн крон (53 млн долларов). Известно, что российская управленческая команда совместно с коллегами из Швеции разрабатывает план реорганизации бизнеса. В дальнейшем ООО «СКФ» (российское подразделение группы компаний SKF) продолжит деловую активность «вне орбиты группы компаний SKF». При этом останавливать производство предприятии в Твери не планируется, что позволит защитить интересы местных сотрудников.

Подшипники SKF для автомобилей популярны на рынке запчастей в России, но весь их объем импортировался. Завод компании в Тверской области действует с 2010 года и производит подшипники только для железнодорожного транспорта. Однако шведская компания с 2021 года активно прорабатывала проект производства на этих мощностях деталей для первичной комплектации автомобилей. В июне прошлого года тверской завод SKF посетила даже делегация АВТОВАЗа во главе с президентом компании Николя Мором. Обсуждалась возможность организации производства подшипников для автомобилей LADA и Renault. Но теперь эти планы поставлены на паузу.

Фото: SKF