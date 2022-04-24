В Россию начали поставлять автомобили с Ближнего Востока

В России появились «серые» дилеры, предлагающие поставку автомобилей из стран Ближнего Востока. К продаже предлагаются как не представленные на российском рынке модели, в частности, внедорожники Toyota 4Runner, так и те, которые оказались под санкциями ЕС, США и Японии, пишет «Газета.Ru». Представители автосалонов, предлагающих привезти на заказ автомобили из ОАЭ и Дубая, говорят, что частного экспорта запреты пока не коснулись. При этом на рынке наблюдается значительный спрос на такие машины, чему способствуют снижение курсов валют и определенная адаптация к сложившимся обстоятельствам.

В Дубае или ОАЭ машины могут стоить на 20 – 30% дешевле, чем в России. Стоимость подбора автомобиля, его проверки и документального оформления посредник оценивает в 1000 долларов. Отдельно оплачивается доставка морем через страны Европы – Германию и Литву. В свою очередь, эксперты предупреждают, что такие машины не всегда подходят для российского климата, и это следует учитывать потенциальным покупателям.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Toyota