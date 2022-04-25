Массовые модели Chevrolet могут остаться на российском рынке после закрытия представительства General Motors в нашей стране. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил исполнительный директор «Келес Рус» (официальный дистрибутор компании Chevrolet, представляющий на российском рынке модели Spark, Nexia и Cobalt) Вадим Артамонов, пояснив, что в операциях «Келес Рус» российский офис GM никогда не участвовал, поэтому дальнейшие перспективы массовых моделей Chevrolet не зависят от его закрытия.

«Мы осуществляем поставки автомобилей в Россию с производственных площадок компании «UzAuto Motors» в Узбекистане и Казахстане, деятельность которой определяется головным офисом Chevrolet. В рамках санкционного режима по отношению к России еще в начале марта им было принято решение о приостановке поставок на российский рынок автомобилей массовых моделей Chevrolet и запасных частей к ним до дальнейшего уведомления. Когда поставки могут возобновиться, на сегодняшний день неизвестно, однако с закрытием представительства General Motors в России данное решение точно не связано», – рассказал Вадим Артамонов.

Напомним, продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента возобновились на российском рынке в июне прошлого года после почти пятилетнего перерыва – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors, а их дистрибьютором в нашей стране стала компания «Келес Рус». На сегодняшний день модельный ряд Chevrolet массового сегмента представлен в России тремя моделями – компактными седанами Cobalt и Nexia, а также субкомпактным хэтчбеком Spark. Стоит отметить, что Chevrolet Spark в Россию поставляет завод UzAuto Motors, расположенный в городе Асака (Узбекистан), а Chevrolet Cobalt и Nexia – завод «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай (Казахстан), где эти модели выпускаются методом крупноузловой сборки из комплектующих, произведенных на заводе UzAuto Motors.

Какие модели могут прийти на российский рынок – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chevrolet