Renault может продать долю в капитале АВТОВАЗа | АВТОСТАТ

Renault может продать долю в капитале АВТОВАЗа

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Renault может продать долю в капитале АВТОВАЗа

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Компания Renault продолжает переговоры относительно дальнейшего участия в капитале АВТОВАЗа, сообщил финдиректор французского автоконцерна Тьерри Пьетон. При этом раскрывать подробности переговоров с «российскими властями» он отказался, сказав лишь, что французской стороне удалось «добиться прогресса».

По данным источников «Газеты.Ru», в качестве возможных новых собственников завода называют структуры Минпромторга или корпорацию «Ростех». По данным источника агентства «ТАСС», долю Renault может выкупить один из китайских автоконцернов.

Напомним, до конца 2021 года владельцем 100% АВТОВАЗа была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., госкорпорации «Ростех» (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акций АВТОВАЗа в российскую юрисдикцию, под эгиду новой совместной компании – «Лада Авто Холдинг», доли в которой у акционеров не изменились.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазслияния и поглощениясанкцииrenault

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