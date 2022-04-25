«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: кто станет лучшим по продажам новых автомобилей?

Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году один дилерский центр в РФ продал в среднем 477 новых легковых автомобилей. А сколько машин продают лучшие дилеры в стране? Ответ на этот вопрос даст ежегодная национальная премия «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», организаторами которой являются агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто.

В этом году мероприятие пройдет 26 мая – свои заявки подали более 500 дилерских центров (в их числе 40 холдингов) из 55 городов РФ, представляющих 49 автомобильных брендов. Лучшие дилеры в России будут названы в семи номинациях, одна и которых называется «Организация продаж новых автомобилей с пробегом». В рамках этой номинации будут определены лучшие дилерские центры и холдинги в разбивке по сегментам (Luxury, премиальный, массовый).

О том, какие еще номинации организованы в рамках ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», а также о прочих подробностях данного мероприятия, вы можете узнать на его официальной странице.

Фото: АВТОСТАТ