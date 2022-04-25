Мораторий на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» вновь может быть продлен

Срок действия моратория на обязательную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые локализованные в России автомобили истечет 30 июня 2022 года. Как выяснил портал Autonews.ru, участники отрасли ожидают продления возможности производить автомобили без системы (с ее последующей установкой). Ранее лоббисты из автомобильной промышленности просили правительство отказаться от системы из-за дороговизны и дефицита, но идею отвергли.

В настоящее время продажа неукомплектованных аппаратурой экстренного оповещения автомобилей допускается. Условием для этого является обязанность автопроизводителей провести отзывные кампании по дооснащению указанными устройствами реализованного транспорта. Сведения о необходимости дооснащения автовладельцы в обязательном порядке получат на стадии покупки и эксплуатации автомобилей. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» все меры в рамках отзывных кампаний проводятся за счет автопроизводителей.

Напомним, с 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты автомобиля.

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Фото: Kia