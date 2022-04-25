АВТОВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска

АВТОВАЗ сегодня возобновил работу после трехнедельного корпоративного отпуска, который, напомним, был перенесен с предстоящего лета на весну в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия. Напомним, за время корпоративного отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

Между тем, как сообщалось ранее, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

По итогам первого квартала 2022 года российские дилеры LADA продали 52712 машин, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19% против 21,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ