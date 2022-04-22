Мировые продажи АВТОВАЗа в 1 квартале 2022 года упали на треть

Мировые продажи АВТОВАЗа, включающие как российский рынок, так и экспорт, в первом квартале 2022 года упали на 33,1%, до 60,6 тыс. автомобилей, следует из отчетности акционера АВТОВАЗа – группы Renault.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России за январь – март было реализовано 52,7 тыс. машин российского производителя (-37% к прошлому году). Таким образом, экспортные продажи LADA в первом квартале составляют почти 7,9 тыс. автомобилей, пишет агентство «Прайм». В то же время выручка группы Renault от участия в АВТОВАЗе сократилась за квартал в годовом выражении на 23,1%, до 527 млн евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 468 новых автомобилей LADA, что на 49,5% больше по сравнению с прошлым годом. Однако положительная динамика обусловлена, прежде всего, низкой базой прошлого года. Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который должен быть представлен в 2024 году. Однако в марте 2022 года стало известно, что Группа Renault рассматривает возможные варианты, касающиеся ее доли в АВТОВАЗе в рамках соблюдения международных санкций против России, в связи с чем экспортные планы LADA относительно Европы могут быть пересмотрены.

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ