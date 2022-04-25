Suzuki обновила бюджетный компактвэн Ertiga

Индийская компания Maruti Suzuki выпустила обновленную версию бюджетного компактвэна Ertiga, который уже доступен для заказа у местных дилеров. По данным издания Autocar India, начальная стоимость обновленной Ertiga составляет 835 тыс. рупий (около 900 тыс. рублей по нынешнему курсу).

Как пишет портал Motor.ru, в ходе планового рестайлинга Ertiga обзавелась новой радиаторной решеткой и колесными дисками другого дизайна, при этом автомобиль по-прежнему оснащается задними барабанными тормозам и даже в топовой комплектации имеет всего четыре подушки безопасности. Зато появилась более продвинутая мультимедийная система с экраном большего размера (семь дюймов против прежних 6,8) и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Но главное изменение произошло под капотом – 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель доработали: теперь он имеет по две форсунки распределенного впрыска на цилиндр, степень сжатия увеличили, а также появилась система старт-стоп. Отдача агрегата составляет 103 л.с., а сам он стал более экономичным. В простых версия пару двигателю составляет 5-ступенчатая «механика», а в более продвинутых – 6-диапазонный «автомат» с имитацией переключения передач подрулевыми лепестками.

В качестве альтернативы на индийском рынке предлагается битопливная модификация с механической коробкой передач: тот же «атмосферник» 1.5 на бензине выдает 100 л.с., а на метане – 87 л.с. Такой автомобиль обойдется в Индии минимум в 1 млн рупий.

Напомним, почти 4,4-метровый компактвэн Ertiga, рассчитанный на семь человек, производится на совместном предприятии Maruti Suzuki и представлен на рынках Индии, Индонезии, стран Африки и Юго-Восточной Азии. Напомним, модель сменила поколение в 2018 году, а теперь пришло время для планового рестайлинга.

Во сколько обходится содержание автомобилей Suzuki (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Suzuki