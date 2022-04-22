Chery объявила цены на полноприводный Tiggo 8 PRO Max

Российские дилеры Chery начали продажи полноприводного семиместного кроссовера Tiggo 8 PRO Max. Новинка доступна в двух комплектациях – Dreamline и Ultimate – стоимостью 3 млн 340 тыс. 900 рублей и 3 млн 620 тыс. 900 рублей, с учетом максимальны выгод, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max внешне отличается от переднеприводных модификаций хромированной накладкой, обрамляющей решетку радиатора, дымчато-белыми задними световыми приборами, выхлопной системой с двумя сдвоенными патрубками и значком AWD на задней крышке багажника.

Силовой агрегат Tiggo 8 PRO Max представляет собой 7-ступенчатую преселективную роботизированную коробку передач DCT в сочетании с модифицированным бензиновым двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.c. на 5000 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает у полноприводного семиместного кроссовера 8,5 секунды, предельная скорость равна 195 км/ч.

Интеллектуальная система полного привода AWD в Tiggo 8 PRO Max представлена компанией BorgWarner и реализуется за счет электромагнитной многодисковой муфты. По умолчанию крутящий момент подается на переднюю ось. Но при этом в автомобиле предусмотрены шесть режимов движения по различным типам дорог и покрытия.

Расход топлива Tiggo 8 PRO Max на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 7,3 литра, в комбинированном режиме – 8,5 литра и в городском – 10,4 литра. Производителем допускается использование бензина АИ-92.

Какие еще модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Chery