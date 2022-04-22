Changan выйдет на рынки Европы и Америки

Китайская компания Changan, которая на 38,8% принадлежит государству, объявила об открытии дочерних офисов в Европе и Северной Америке, а также строительстве двух или трех автозаводов вне КНР до 2025 года. В каких именно странах будет организовано производство, в компании не уточнили, но, по данным китайских СМИ, автомобили Changan будут выпускать как раз в Европе и Америке.

Как пишет издание «Авторевю», у компании Changan с 2006 года работает собственная дизайн-студия в Турине. Одним из ее основателей был итальянец Лучиано д'Амброзио, хотя после восьми лет на посту шеф-дизайнера он покинул Changan и основал собственную компанию LDA Design, сохранив связи с китайским автопромом. В 2013 году компания Changan выставлялась на автосалоне во Франкфурте, но продажи на европейском рынке до сих пор не начала.

Согласно плану продаж, в этом году компания Changan намерена реализовать 2,45 млн автомобилей (на 6,5% больше, чем годом ранее), из них 1,86 млн под материнским брендом, остальные – под дочерними и совместными марками Oshan, Lumin, Kaicene, Avatar и Shenlan. Последний бренд учрежден лишь месяц назад, его название можно буквально перевести с китайского как «темно-синий». Первой моделью станет электрический седан Shenlan C385, который в формате концепт-кара под маркой Changan был показан прошлой осенью и в ближайшее время должна быть представлена его серийная версия. Всего до конца 2022 года компания Changan намерена представить 36 новых и обновленных моделей, из них 19 под основным брендом.

Какие еще модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Changan