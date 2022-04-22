Средний возраст иномарок в России – более 12 лет

Средний возраст легковых машин иностранных марок в нашей стране составляет 12,3 года (по состоянию на 1 января 2022 года). Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежегодного форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который пройдет 16 июня.

Напомним, что средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин – 14 лет. При этом у иномарок данный показатель ниже – 12,3 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17,4 года.

Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8,3 года), чуть выше он у корейских автомобилей (9,1 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11,4 года. У американских машин этот показатель еще больше – 12,8 года. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14,8 года.

О текущей ситуации на вторичном рынке страны и его дальнейшем развитии расскажут наши эксперты в ходе форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» (подробности и регистрация – по ссылке).

Фото: АВТОСТАТ