Bentley возродит Mulsanne в виде электромобиля

Компания Bentley возродит флагманский седан Mulsanne в виде электромобиля. По данным издания Autocar, новую модель построят на платформе, которую разрабатывает концерн Volkswagen Group для электромобилей Audi, Porsche и Bentley. Обещано, что запас хода новинки без подзарядки составит до 500 км. Другой информации о грядущем премиальном электромобиле Bentley на сегодняшний день нет, пишет газета «Коммерсант».

Ожидается, что премьера прототипа новой модели состоится до конца 2022 года, а серийный электромобиль Bentley на замену Mulsanne выйдет до 2030 года. На 2025-й запланирован выход первого серийного электромобиля бренда, а в течение следующих пяти лет будет выходить по одному новому электромобилю ежегодно, чтобы в 2030-м Bentley перешла исключительно на выход электромобилей.

Напомним, последний Mulsanne сошел с конвейера на заводе в Крю в июне 2020 года по окончании 11-летнего производственного цикла модели, ставшей последним Bentley c 6,75-литровым двигателем V8.

О том, какие электромобили могут появиться на российском рынке, можно узнать здесь.

Фото: Bentley