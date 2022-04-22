Mercedes-Benz представил новый электрокроссовер EQS SUV

Компания Mercedes-Benz представила новый флагманский электрический кроссовер под названием EQS SUV с трехрядным салоном. Модель, серийное производство которой наладят в США, составит конкуренцию Tesla Model X.

Как пишет портал Autonews.ru, новый кроссовер Mercedes EQS SUV создан на базе седана EQS, дебютировавшего в апреле прошлого года. В базовой модификации под обозначением «450+» кроссовер оснащен единственным электромоторам на задней оси, развивающим 359 л.с. и 568 Нм крутящего момента. «Старшая» версия 580 4Matic имеет по двигателю на каждой из осей, которые в сумме способны выдавать до 544 л.с. и 858 Нм.

Батареи позволяют электрическому кроссоверу проехать на одном заряде до 600 км. При использовании специальной быстрой системы на пополнение запаса аккумуляторов с 10 до 80% уйдет всего около получаса. От стандартной домашней розетки автомобиль будет подзаряжаться примерно 11,5 часа.

В салоне Mercedes-Benz EQS SUV, как и в случае с седаном, установлен информационно-развлекательный комплекс MBUX Hyperscreen c огромным 56-дюймовым экраном на всю ширину передней панели. Он объединяет в себе три дисплея: 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель, 17-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и еще один дисплей диагональю 12,3 дюйма для переднего пассажира.

В стандартное оснащение модели входит пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, система выбора режима движения, а также полноуправляемое шасси и поворачивающимися под углом в 10 градусов колесами, что увеличивает маневренность на низких скоростях и устойчивость – на высоких.

Кроме того, оборудование предусматривает адаптивный круиз-контроль, систему автоматического удержания автомобиля в занимаемой полосе движения, контроль слепых зон, а также другие современные электронные «помощники».

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Фото: Mercedes-Benz