Французский авторынок в марте 2022 года снизился на 20%

Автомобильный рынок Франции в марте снизился на 19,5% до 147092 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам первых трех месяцев 2022 года реализация новых машин в этой стране составила 365361 единицу (-17,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в марте стал Peugeot, снизивший реализацию на 33,6% до 21599 машин. Второе место занимает Renault с показателем 20887 проданных автомобилей (-30,4%). Реализация Citroen составила 13843 машины, что на 27,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой увеличились на 31,5% до 12719 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи дилеры реализовали 10096 машин (-10,4%).

Автомобили различных марок и моделей можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.