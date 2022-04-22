Nissan окончательно отказался от бюджетного бренда Datsun | АВТОСТАТ

Nissan окончательно отказался от бюджетного бренда Datsun

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Nissan окончательно отказался от бюджетного бренда Datsun

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Японский автоконцерн Nissan решил окончательно закрыть свою историческую марку Datsun, под которой на протяжении почти десяти последних лет выпускались бюджетные автомобили. Их производство было полностью прекращено на индийском предприятии Renault-Nissan в городе Ченнай (ранее Мадрас), сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, оригинальные автомобили Datsun выпускались с 1931 по 1986 годы, а в 2013 году марку возродили для рынков развивающихся стран, в том числе СНГ, Индии и Индонезии. При этом уже в 2019 году стало известно о планах руководства Nissan отказаться от бюджетного бренда в связи с тем, что проект оказался убыточным. В том же году Datsun покинул рынок Индонезии, а годом позже производство автомобилей марки было полностью прекращено в России. До недавнего времени в Индии продолжали выпускать компактные хэтчбеки redi-Go, которые теперь тоже сняли с конвейера из-за крайне низкой популярности. К примеру, в прошлом году в стране было реализовано всего около 4,2 тыс. машин бренда.

Напомним, на российском рынке бренд Datsun появился в сентябре 2014 года и были представлен двумя моделями – седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO, созданными на базе LADA Granta и Kalina соответственно. Автомобили оснащались 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с., который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией. Безусловным бестселлером Datsun являлся седан on-DO, чья доля достигала 80% от общего объема продаж марки. Всего в России за время существования проекта Datsun было реализовано около 100 тыс. автомобилей.

По мнению экспертов, с уходом Datsun, в первую очередь, выиграл АВТОВАЗ, поскольку LADA являлась его прямым конкурентом, и принципиально серьезных конструктивных отличий в автомобилях этих марок не было.

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Datsun

Источник: АВТОСТАТ

Теги: индияпотериdatsunnissan

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