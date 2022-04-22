Nissan окончательно отказался от бюджетного бренда Datsun

Японский автоконцерн Nissan решил окончательно закрыть свою историческую марку Datsun, под которой на протяжении почти десяти последних лет выпускались бюджетные автомобили. Их производство было полностью прекращено на индийском предприятии Renault-Nissan в городе Ченнай (ранее Мадрас), сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, оригинальные автомобили Datsun выпускались с 1931 по 1986 годы, а в 2013 году марку возродили для рынков развивающихся стран, в том числе СНГ, Индии и Индонезии. При этом уже в 2019 году стало известно о планах руководства Nissan отказаться от бюджетного бренда в связи с тем, что проект оказался убыточным. В том же году Datsun покинул рынок Индонезии, а годом позже производство автомобилей марки было полностью прекращено в России. До недавнего времени в Индии продолжали выпускать компактные хэтчбеки redi-Go, которые теперь тоже сняли с конвейера из-за крайне низкой популярности. К примеру, в прошлом году в стране было реализовано всего около 4,2 тыс. машин бренда.

Напомним, на российском рынке бренд Datsun появился в сентябре 2014 года и были представлен двумя моделями – седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO, созданными на базе LADA Granta и Kalina соответственно. Автомобили оснащались 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с., который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией. Безусловным бестселлером Datsun являлся седан on-DO, чья доля достигала 80% от общего объема продаж марки. Всего в России за время существования проекта Datsun было реализовано около 100 тыс. автомобилей.

По мнению экспертов, с уходом Datsun, в первую очередь, выиграл АВТОВАЗ, поскольку LADA являлась его прямым конкурентом, и принципиально серьезных конструктивных отличий в автомобилях этих марок не было.

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Фото: Datsun