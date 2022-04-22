Дилеры LADA остались без автомобилей на «автомате»

В дилерских центрах LADA остались считанные экземпляры автомобилей с автоматическими трансмиссиями: «автоматами» и вариаторами Jatco, а также с фирменным вазовским роботом AMT, дополненным немецкими актуаторами ZF. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители дилерской сети АВТОВАЗа, по мнению которых «двухпедальных» модификаций LADA не будет в продаже больше года. Такой срок понадобится АВТОВАЗу, чтобы найти альтернативы импортным агрегатам, объясняют эксперты.

Как отмечает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, доля продаж автомобилей LADA с автоматической трансмиссией и так находилась на низком уровне, а в ближайшее время она и вовсе может обнулиться. «Если в целом по 2021 году на долю «двухпедальных» автомобилей LADA приходилось 10%, то по итогам 1 квартала мы видим, что этот показатель составил уже 7%. Вероятно, в следующие месяцы он будет еще меньше», – прогнозирует он.

Также Азат Тимерханов отметил, что в целом по России на долю машин с «автоматом» приходится 69% от общего объема российского рынка за 1 квартал (совместные данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт»), и это является рекордом. «На фоне такого огромного значения показатели автомобилей LADA выглядят заметно скромнее. Так, в продажах Granta на долю автоматической трансмиссии приходится лишь 3%. У семейства Vesta доля «автомата» составляет 17%, а выше всего она у XRAY – 25%», – добавляет эксперт.

Напомним, что АВТОВАЗ с 4 по 24 апреля находится в корпоративном отпуске, который был перенесен с июля – августа в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. Как отмечается, данное решение позволит АВТОВАЗу накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

О том, сколько автомобилей LADA (и других марок) было продано в России за первые две недели апреля, вы можете узнать в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ