Suzuki инвестирует 1,25 млрд долларов в производство электромобилей в Индии

Японский автопроизводитель Suzuki Motor вложит около 150 млрд иен (1,25 млрд долларов) в производство электромобилей в Индии, которая является для компании главным зарубежным рынком.

Как сообщает агентство «ТАСС», в рамках нового плана Suzuki построит завод по производству аккумуляторов в штате Гуджарат, где у нее уже есть одно предприятие по сборке автомобилей с бензиновыми двигателями. На нем же с 2025 года будут выпускать и электромобили. Также Suzuki построит в Индии инфраструктуру для утилизации старых автомобилей.

Индия поставила цель к 2030 году достичь 30-процентной доли продаж электромобилей от всего объема новых реализованных машин на внутреннем рынке. Тем не менее, пока в стране недостаточно зарядных станций, и ежегодные продажи электромобилей составляют несколько тысяч при общем количестве продаж около 3 миллионов

Напомним, Suzuki вышла на рынок Индии в 1982 году и в настоящее время занимает примерно 50% продаж новых автомобилей в этой стране.

Об отличиях в эксплуатации электромобилей за рубежом и в России читайте в нашем отдельном материале.

Фото: Suzuki