Suzuki инвестирует 1,25 млрд долларов в производство электромобилей в Индии | АВТОСТАТ

Suzuki инвестирует 1,25 млрд долларов в производство электромобилей в Индии

0

Suzuki инвестирует 1,25 млрд долларов в производство электромобилей в Индии

Электрокары и гибриды в России
Все готовые отчёты

Японский автопроизводитель Suzuki Motor вложит около 150 млрд иен (1,25 млрд долларов) в производство электромобилей в Индии, которая является для компании главным зарубежным рынком.

Как сообщает агентство «ТАСС», в рамках нового плана Suzuki построит завод по производству аккумуляторов в штате Гуджарат, где у нее уже есть одно предприятие по сборке автомобилей с бензиновыми двигателями. На нем же с 2025 года будут выпускать и электромобили. Также Suzuki построит в Индии инфраструктуру для утилизации старых автомобилей.

Индия поставила цель к 2030 году достичь 30-процентной доли продаж электромобилей от всего объема новых реализованных машин на внутреннем рынке. Тем не менее, пока в стране недостаточно зарядных станций, и ежегодные продажи электромобилей составляют несколько тысяч при общем количестве продаж около 3 миллионов

Напомним, Suzuki вышла на рынок Индии в 1982 году и в настоящее время занимает примерно 50% продаж новых автомобилей в этой стране.

Об отличиях в эксплуатации электромобилей за рубежом и в России читайте в нашем отдельном материале.

Фото: Suzuki

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиинвестициииндияsuzuki

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно