Москвичи продолжают скупать новые автомобили

В марте текущего года жители российской столицы приобрели 13671 новый легковой автомобиль. Это на 27% меньше, чем в марте 2021 года, и всего на 12% меньше, чем в феврале этого года.

Динамика авторынка в Москве оказалась лучшей среди десяти крупнейших регионов России. Существенно сильнее, чем в столице, а также сильнее, чем в среднем по рынку (-43%), оказалось мартовское падение продаж новых автомобилей в Московской области (-53%), Татарстане (-54%), Башкортостане (-50%), Ростовской области (-51%). Об этом свидетельствуют данные агентства «АВТОСТАТ», полученные на основе обработки базы АО «Электронный паспорт».

Эксперты также отметили, что доля Москвы в общем объеме мартовского рынка новых автомобилей составила 17,3%, а с учетом Подмосковья - все 25%. То есть, суммарно в столице с пригородами был куплен каждый четвертый автомобиль.

Автомобили различных марок и моделей можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ