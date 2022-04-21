Рынок автомобилей с пробегом в марте 2022 года упал на 11%

В первый весенний месяц россияне приобрели 424 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 10,9% меньше, чем в марте 2021-го. Такие результаты получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Таким образом, вторичный рынок падает уже шестой месяц подряд.

В начале весны россияне приобрели почти 100 тысяч подержанных легковых автомобилей LADA, которые удерживают первенство на вторичном рынке. Вдвое меньше было куплено б/у машин Toyota (49,3 тыс. шт.). Помимо них, в марте пользовались популярностью автомобили с пробегом марок Hyundai (23,3 тыс. шт.), Kia (22,8 тыс. шт.) и Nissan (22,5 тыс. шт.). Суммарно на долю этих пяти брендов приходится более половины всех продаж автомобилей с пробегом.

Лидерство среди моделей на вторичном рынке сохранил хэтчбек LADA 2114 («Самара – 2»), который по итогам марта разошелся тиражом в 9,5 тыс. единиц. Далее по предпочтениям россиян находятся иномарки: Kia Rio (8,9 тыс. шт.), Hyundai Solaris (8,8 тыс. шт.) и Ford Focus (8,1 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 модельного рейтинга седан LADA 2170 («Приора»), результат которого составил 7,9 тыс. перепроданных автомобилей.

Также отметим, что в 1 квартале жители РФ стали обладателями 1,1 млн подержанных легковых автомобилей – на 8,5% меньше, чем за 3 месяца прошлого года. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

16 июня агентство «АВТОСТАТ» проведет ежегодный форум автобизнеса Used Cars Forum – 2022, посвященный рынку автомобилей с пробегом. Ознакомиться с основными темами форума и зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке.

Фото: Бизнес Кар