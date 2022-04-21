Китайская Hongqi представила люксовый внедорожник LS7

Китайская марка Hongqi, входящая в концерн FAW, представила новый большой внедорожник LS7. Автомобиль стал самой габаритной моделью бренда из КНР, выпускающего машины для местной политической элиты, которые потом поступают в свободную продажу.

Как пишет портал Autonews.ru, отличительной особенностью внедорожника Hongqi LS7 длиной почти 5,7 метра стала огромная радиаторная решетка с вертикальными планками, а также непропорционально длинные задние двери, предназначенные для максимально комфортной посадки и высадки пассажиров второго ряда. Все сиденья имеют функции подогрева, вентиляции, а также электрические регулировки в нескольких направлениях. В целом салон выполнен в классическим стиле с сочетанием натуральной кожи и дерева в оформлении.

О технической части пока лишь известно, что Hongqi LS7 имеет рамную конструкцию, а дорожный просвет автомобиля составляет 246 мм. Внедорожник оснащен 4-литровым бензиновым двигателем V8, развивающим 360 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

Производство нового Hongqi LS7 начнется ближе к концу 2022 года. Сначала автомобили станут доступны для государственных органов Китая, а затем должны появиться в свободной продаже.

Добавим, что название марки Hongqi в переводе с китайского языка означает «Красное знамя». Бренд, входящий в концерн FAW, ранее выпускал автомобили исключительно для политической элиты КНР, однако недавно стал производить «гражданские» машины для свободной продажи. Также Hongqi имеет планы по выходу на глобальный рынок.

Какие модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Hongqi