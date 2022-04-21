Tesla в 1 квартале 2022 года получила рекордную прибыль

Американский производитель электромобилей Tesla сообщил о рекордной выручке в первом квартале 2022 года, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и вынужденную приостановку работы завода в Шанхае из-за локдауна. Так, в январе-марте выручка компании выросла на 81% до 18,76 млрд долларов. Чистая прибыль составила 3,32 млрд долларов по сравнению с 438 млн долларов годом ранее.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Tesla увеличила производство автомобилей в прошлом квартале на 69% до 305407 тыс. машин, поставки покупателям выросли на 68%, достигнув рекордных 310048 единиц.

Как отмечают в Tesla, проблемы в цепочках поставок сохраняются, и по-прежнему наблюдается дефицит полупроводниковых компонентов. Кроме того, недавняя вспышка COVID-19 в Китае вынудила компанию приостановить работу завода в Шанхае, и пока производство возобновлено лишь в ограниченном объеме. Также Tesla отметила резкий рост цен на сырьевые товары за последнее время, из-за которого ей пришлось скорректировать цены на продукцию. При этом в Tesla заявляют, что у компании достаточно ликвидности, чтобы финансировать планы разработки продукции, долгосрочное расширение мощностей и другие расходы.

Напомним, предприятия Tesla работают не в полную силу уже несколько кварталов подряд из-за проблем в цепочках поставок, и такая ситуация, как ожидают в компании, вероятно, сохранится до конца 2022 года. В связи с этим ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck, изначально намеченный на конец 2021 года. Ожидается, что теперь он поступит в продажу не ранее 2023 года. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам главы Tesla Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители. В то же время Tesla приостановила разработку самого бюджетного электрокара в линейке, чья стоимость должна была составить порядка 25 тыс. долларов. Однако о закрытии проекта, как заверил Илон Маск, речь не идет. Как сообщалось ранее, это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

Фото: Tesla