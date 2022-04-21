КАМАЗ рассказал об экспорте своих грузовиков

КАМАЗ по итогам 2021 года поставил на экспорт 5822 грузовых автомобилей и сборочных комплектов, что на 33,6% выше показателя годичной давности. В прошлом году экспорт продукции «КАМАЗ» осуществлялся в более чем в 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, наиболее значимыми экспортными рынками для ПАО КАМАЗа стали Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Вьетнам. Выручка от экспортных продаж составила почти 23 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей от экспорта запасных частей. В структуре экспорта КАМАЗа за 2021 год на долю полнокомплектных автомобилей пришлось 46%, а более половины объема экспорта (54%) обеспечили поставки сборочных комплектов на сборочные предприятия в Казахстане, Узбекистане, Литве, Азербайджане.

В соответствии с утвержденным на 2022 год бизнес-планом, КАМАЗ в этом году планирует реализовать на экспортных рынках 6 тыс. автомобилей. Как отмечал ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, приоритетным экспортным рынком для компании традиционно является Казахстан. Практика мирового автопрома показывает, что условия доступа на любой рынок связаны с готовностью автопроизводителя локализовывать продукт, создавая рабочие места и развивая местные компетенции.

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Фото: КАМАЗ