Hyundai наладит выпуск электромобилей в США

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor начнет производство электромобилей на своем предприятии в США.

Как сообщает агентство «Интерфакс», завод в Монтгомери (штат Алабама) в октябре этого года приступит к выпуску гибридной версии внедорожника Santa Fe, а в декабре – к производству электромобилей Electrified Genesis GV70.

Компания Hyundai планирует инвестировать 300 млн долларов в свой американский производственный центр, чтобы увеличить объемы выпуска продукции. Это, как ожидается, создаст 200 рабочих мест.

По итогам первого квартала 2022 года мировые продажи Hyundai Motor составили 901,9 тыс. автомобилей – на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечается, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, в том числе продолжающуюся нехватку компонентов, колебания цен на сырье и очередную волну коронавируса, компания Hyundai Motor стремится свести к минимуму их влияние на бизнес, оптимизируя производство и состояние запасов, а также диверсифицируя бизнес-стратегии, адаптированные для каждого региона.

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Фото: Hyundai