В 1 квартале 2022 года выросла доля продаж импортных автомобилей

Доля импортных автомобилей на российском рынке по итогам 1 квартала нынешнего года составила 18,6%. Между тем, в январе – марте 2021-го этот показатель составлял 16,1%, т.е. был на 2,5 процентных пункта ниже. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году».

Так, за первые три месяца 2022 года россияне, по данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», купили 49,1 тыс. новых легковых автомобилей, произведенных за рубежом, что составляет 18,6% от общего объема продаж. Соответственно оставшиеся 81,4%, или 214,8 тыс. реализованных машин – это те, что были произведены на территории РФ. А год назад их доля была равна 83,9%.

Увеличение доли импортных автомобилей эксперты объясняют тем, что их продажи в 1 квартале упали только на 13%, а машин российской сборки – на 27%. При этом весь рынок за этот период снизился на 25%.

Более подробная информация о состоянии импорта автомобильной техники в нашу страну, в том числе по годам выпуска, месяцам, маркам и моделям, содержится здесь.

Фото: Chery