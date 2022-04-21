Новая Toyota Crown станет кроссовером

Компания Toyota разработает новый премиум-кроссовер на базе седана Crown следующего поколения. Выпуск седанов и кроссоверов наладят на главном предприятии Toyota в японской префектуре Айти. При этом версию Crown Cross будут экспортировать и в другие страны, в том числе в Китай и США.

Как пишет портал Autonews.ru, представительский седан Crown, который Toyota выпускает с 1955 года, является самой старой из ныне существующих моделей японской марки. В последние годы седаны стали резко терять популярность, поэтому модель следующего поколения получит еще и SUV-модификацию.

По данным источников агентства Reuters, стандартная Toyota Crown нового поколения должна дебютировать летом 2022 года, а кроссовер будет представлен годом позже. От седана он будет отличаться рядом внешних элементов, расширителями колесных арок, а также дополнительной пластиковой защитой нижней части кузова. Кроме того, кроссовер Crown Cross получит модернизированную подвеску с увеличенным на 25 мм дорожным просветом, который составит 170 мм.

На начальном этапе автомобиль предложат с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового двигателя, действующего вместе с электромотором. По предварительным данным, суммарная отдача агрегатов составит около 300 л.с. Позже у модели появится модификация с полностью электрической установкой.

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Фото: bestcarweb.jp