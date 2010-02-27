Кредитные продажи Uz-Daewoo составляют 20% | АВТОСТАТ

Кредитные продажи Uz-Daewoo составляют 20%

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За 2009 год кредитные продажи автомобилей Uz-Daewoo выросли в 3 раза. Если в январе доля продаж автомобилей в кредит составляла 7,5% от общего объема, то к декабрю 2009 года она достигала 20,5%. Такой рост компания объясняет своевременным запуском и развитием программы субсидированного автокредитования Uz-Daewoo Finance. В рамках программы производитель сотрудничает с банками: ВТБ24, Собинбанком, Банком Открытие. В январе 2010 г. к программе присоединился Русфинанс Банк. В зависимости от срока и размера начального взноса, покупателям автомобилей Uz-Daewoo доступны более 25 вариантов льготного автокредита и беспроцентной рассрочки.
По данным АА «АВТОСТАТ», всего в прошлом году в нашей стране было продано 51,4 тысяч автомобилей Uz-Daewoo. В том числе 28,2 тыс. шт – модели Nexia и 23,2 тыс.шт. Matiz.

Источник: АВТОСТАТ
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