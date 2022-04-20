Российский авторынок в 2022 году может упасть на 50%

Продажи новых легковых автомобилей в России в нынешнем году могут упасть на 50% по отношению к 2021 году. Об этом сообщил в ходе своего выступления на Конвенции РОАД 2022 директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Эксперт отметил, что такое падение российского авторынка может случиться при реализации базового сценария, согласно которому объем продаж новых легковых автомобилей в 2022 году составит 750 тысяч единиц.

Впрочем, если развитие рынка пойдет по оптимистичному сценарию, то его объем может составить 980 тысяч штук, что будет соответствовать падению на 35%. Если же будет реализован пессимистичный сценарий, то объем рынка будет равен 470 тысячам машин – на 70% меньше, чем в 2021 году. Естественно, что многое тут будет зависеть от дальнейшего развития военной спецоперации на Украине и ее последствий.

Схожего прогноза придерживаются и в Ассоциации европейского бизнеса. Как заявил на Конвенции РОАД 2022 председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут сократиться на 50% и составить примерно 800 тыс. штук при позитивном сценарии.

О том, что дальше будет происходить с нашим авторынком, можно узнать в маркетинговом отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».