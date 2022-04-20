В Китае начались продажи самого быстрого минивэна в мире

Китайский бренд Voyah, входящий в госкорпорацию Dongfeng Motor, начал продажи модели Dreamer, дебютировавшей осенью 2021 года на мотор-шоу в Гуанчжоу. Разработчики позиционируют автомобиль в качестве самого быстрого минивэна в мире, пишет портал Autonews.ru. В Китае цены на новый Voyah Dreamer варьируются от 380 тыс. до 600 тыс. юаней (примерно от 59,7 тыс. до 95,2 тыс. долларов). Первые автомобили доберутся до заказчиков в июле 2022 года.

Voyah Dreamer доступен как в полностью электрической, так и в гибридной модификации. В первом случае автомобиль оснащен двумя электромоторами, развивающими в сумме 435 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Минивэн способен ускоряться с места до «сотни» за 5,9 сек., а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

В гибридном варианте вместе с парой электромоторов суммарной мощностью 394 л.с. действует 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель, который используется исключительно в роли генератора для подзарядки аккумуляторов. Такой минивэн может проехать на одном заряде до 700 км.

Что касается внешности, то Voyah Dreamer имеет характерные габариты и пропорции традиционного большого однообъемника вроде Toyota Sienna. Отличительной особенностью дизайна стала огромная радиаторная решетка с вертикальными планками, занимающая примерно до 80% всей фронтальной части машины. В салоне на передней панели минивэна установлено сразу три больших дисплея. Раздельные сиденья, обтянутые кожей, имеют функции подогрева, охлаждения и массажа.

Какие модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Voyah