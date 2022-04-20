За вторую неделю апреля в России было продано 5,5 тыс. новых легковых автомобилей

С 11 по 17 апреля 2022 года в россияне купили 5525 новых легковых автомобилей. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Между тем, результат второй недели апреля оказался чуть ниже того, что был в первую неделю месяца. Так, с 4 по 10 апреля жители РФ приобрели 5665 новых легковых машин. При этом эксперты отмечают, что апрельские еженедельные итоги заметно уступают аналогичным мартовским показателям (в среднем 16 тыс. шт.), не говоря уж о февральских (24 тыс. шт.) и январских (21 тыс. шт.).

За вторую неделю апреля жители РФ купили 1323 новых легковых автомобиля марки LADA, 632 – Kia, 532 – Hyundai, 487 – Renault, 271 – Volkswagen. На долю этих пяти брендов пришлось порядка 60% от общего объема реализации.

Тройку самых продаваемых в РФ моделей по итогам второй недели апреля образуют автомобили LADA, а именно: «Гранта» – 427 шт., «Нива» – 360 шт., «Веста» – 315 шт. Лучшей иномаркой за этот период стал седан Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в 237 единиц. А замкнула ТОП-5 моделей Kia Rio – с учетом версии Rio X она была куплена в количестве 220 автомобилей.

Более подробная информация содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ