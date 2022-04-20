В России разрешен выпуск упрощенных автомобилей

Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые вступают в силу вступают в силу 25 апреля. Как следует из документа, до февраля 2023 года каждое государство-член вправе устанавливать собственные требования к машинам, которые выпускаются в обращение на территории страны. Напомним, что членами ЕАЭС являются Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан, пишет газета «Известия».

Согласно поправкам в техрегламент, выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были собраны. Эксплуатация таких машин на территории другого государства ЕАЭС будет возможна только при заключении двустороннего соглашения. По просьбе Совета правительства стран – членов ЕАЭС будут вести реестр автомобилей, собранных по национальным требованиям с «указанием их идентификационных номеров, марок и коммерческих названий». Также власти этих государств должны будут обеспечить недопущение вывоза (в том числе и временного) таких автомобилей за пределы страны-производителя, если между странами нет иной договоренности.

Чтобы обеспечить доступность и разнообразие моделей автомобилей на российском рынке, Минпромторг готовит временный технический регламент на особый период, сообщили в министерстве.

«Изменения коснутся в том числе требований по экологии, которые были ориентированы, в первую очередь, на иностранных производителей электронных систем управления двигателями и обеспечивали их коммерческие интересы. Такие изменения дадут возможность российским производителям электроники представить отечественные технические решения в данных областях. С учетом этого срок действия таких мер ограничен 1 февраля 2023 года», – рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Российские автозаводы тем временем активно поддерживают переход к более мягким требованиям оснащения выпускаемых автомобилей. Об этом «Газете.Ru» заявили на АВТОВАЗе, КАМАЗе, УАЗе и в «Группе ГАЗ». Вместе с тем о конкретном перечне компонентов, которых автомобили лишатся уже в ближайшее время, представители автозаводов предпочитают не говорить.

«Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала», – отмечает официальный представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский. По его словам, в июне и июле завод планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих, поиск альтернативных поставщиков для возвращения к производству стандартных модификаций также ведется.

«В нашей стране очень много малонаселенных и труднодоступных районов, где обязательное наличие техники, соответствующей стандарту «Евро-5» не всегда оправданно, – говорит официальный представитель КАМАЗа Олег Афанасьев. – Эта техника сложна в обслуживании и потребители, как правило, стараются избавиться от элементов «Евро-5», чтобы сделать ее более надежной». Упрощенные грузовики «КАМАЗ» соответствуют нормам токсичности выхлопа «Евро-2», при этом КАМАЗ продолжает выпуск грузовиков уровня «Евро-5».

В пресс-службе «Группы ГАЗ» заявили «Газете.Ru», что не планируют совсем отказываться от выпуска полноценных комплектаций своих машин, даже если минимальные требования к ним будут снижены.

Упрощенные требования необходимы, чтобы не допустить остановку производства автомобилей в период реализации программы импортозамещения компонентов, сообщили в пресс-службе УАЗа. После перехода на новую компонентную базу завод рассчитывает вернуться к выпуску машин, соответствующих актуальным техническим требованиям.

Самые критичные компоненты автомобиля, из-за которых приходится временно изменять действующие нормативы – это топливная система, элементы активной и пассивной безопасности и другая электроника – вплоть до парктроников, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. При этом он не исключает, что действие упрощенных требований к автомобилям впоследствии может быть продлено на более долгий срок, поскольку за год локализовать альтернативные компоненты вряд ли получится.

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Фото: АВТОВАЗ