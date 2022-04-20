Continental возобновил производство шин в России

Калужский завод Continental, который в начале марта временно приостановил производство шин в связи с тем, что на складах скопились большие запасы готовой продукции, произведенной ранее для поставки на экспорт, возобновил работу. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Континентал Калуга», отметив, что группа компаний Continental продолжает обеспечивать отгрузку и продажу шин российским покупателям в полном соответствии с условиями заключенных договоров.

«Запуск производства осуществляется в целях пополнения запасов готовой продукции и удовлетворения текущего спроса на первичном и вторичном рынках. Производственный план будет оперативно корректироваться в зависимости от меняющихся потребностей в продукции завода российских автопроизводителей и дистрибьюторов, а также с учетом логистической ситуации, доступности сырья и иных объективных факторов, влияющих на производственный цикл», – рассказали в пресс-службе «Континентал Калуга».

Напомним, шинный завод «Континентал Калуга» был открыт в октябре 2013 года, инвестиции в проект составили 240 млн евро. Производственная мощность предприятия составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 миллионов. В настоящий момент на заводе работают более 1000 человек. «Континентал Калуга» выпускает зимние и летние шины для легковых и легкогрузовых автомобилей трех брендов компании: Continental, Gislaved и Matador. Шины калужского производства поставляются на первичный и вторичный рынок. В 2015 году калужский завод Continental начал экспортные поставки, в том числе в страны Европы, Азии и Северной Америки.

Самая актуальная информация по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна».

Фото: Continental