Европейские продажи LADA в марте 2022 года выросли на треть

По итогам марта в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 153 новых автомобиля LADA, что на 35,3% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительная динамика фиксируется седьмой месяц подряд, однако обусловлена она, прежде всего, низкой базой прошлого года. С начала 2022 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 468 единиц, увеличившись на 49,5%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который должен быть представлен в 2024 году. Однако в марте 2022 года стало известно, что Группа Renault рассматривает возможные варианты, касающиеся ее доли в АВТОВАЗе в рамках соблюдения международных санкций против России, в связи с чем экспортные планы LADA относительно Европы могут быть пересмотрены.

О том, какие автомобили могут появиться на российском рынке, можно узнать в «Календаре новинок».