Audi назвала российские цены на кроссовер Q3

Компания Audi объявила российские цены компактный кроссовер – модель Q3, которая появится на российском рынке осенью нынешнего года.

Как пишет Авто.Вести.Ru, компактный кроссовер AudiQ3 дебютировал на мировой арене совсем недавно – на автосалоне в Шанхае, который прошел в середине апреля. Как и ожидалось, автомобиль получил платформу VWTiguan и дизайн в корпоративной стилистике Audi, но при этом более граненый и агрессивный, чем у прочих внедорожных моделей марки. При этом Q3 несколько отличается по габаритам от своего «донора» – он получился несколько ниже, короче и шире, чем Tiguan. В Ингольштадте заверяют, что новинка обладает исключительно низким коэффициентом аэродинамического сопротивления. Вес базовой версии не превышает 1,5 тонн, а объем багажника можно увеличить с 460 до 1365 литров.

Первоначально автопроизводитель предложит российским покупателям две версии кроссовера – с бензиновыми двигателями мощностью 170 и 211 л.с. При этом первый будет сочетаться с механической 6-ступенчатой коробкой передач, тогда как более мощная версия – с 7-ступенчатой Stronic. Обе модификации оснащаются системой постоянного полного привода quattro.

Самый доступный вариант кроссовера – AudiQ3 2.0 TFSI (170 л.с.) quattro – будет стоить на российском рынке от 1 млн. 279 тысяч рублей. Цены на кроссовер с двигателем мощностью 211 л.с. и семиступенчатым «роботом» STronic будут начинаться от 1 млн. 525 тысяч рублей, пишет Auto.Lenta.Ru.

В 2012 году компания привезет в Россию еще две модификации внедорожника. Первая – Q3 с бензиновым двигателем 2,0 TFSI мощностью 170 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач Stronic. Вторая – Q3 с дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 177 л.с., 7-ступенчатой коробкой передач Stronic и полным приводом quattro.

Кроссовер AudiQ3 будет конкурировать с моделью BMWX1, цены на которую в России начинаются от 1 млн. 270 тысяч рублей – за модификацию с двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. Топовая версия X1 (с трехлитровым 218-сильным мотором) стоит 1 млн. 729 тысяч рублей.