Европейский авторынок в марте усилил падение до 19% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в марте усилил падение до 19%

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Европейский авторынок в марте усилил падение до 19%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)
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Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 18,8% и составили 1 млн 127 тыс. 077 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам первых трех месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 753 тыс. 256 единиц (-10,6%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за март, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 103180 машин (-30,1%). Второе место удерживает Toyota с показателем 69827 автомобилей (-10,1%). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 65486 машин (-18,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (65247 шт., -10%) и BMW (64158 шт., -20,6%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти в салонах проверенных дилеров.

Источник: АВТОСТАТ

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