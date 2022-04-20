Европейский авторынок в марте усилил падение до 19%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 18,8% и составили 1 млн 127 тыс. 077 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам первых трех месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 753 тыс. 256 единиц (-10,6%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за март, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 103180 машин (-30,1%). Второе место удерживает Toyota с показателем 69827 автомобилей (-10,1%). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 65486 машин (-18,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (65247 шт., -10%) и BMW (64158 шт., -20,6%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти в салонах проверенных дилеров.