Renault модернизировала пикап на базе Duster

Южноамериканское подразделение компании Renault представила обновленный пикап Oroch, созданный на базе кроссовера Duster первого поколения. Эту модель выпускают в Бразилии с 2015 года. На местном рынке новый Renault Oroch уже доступен для заказа по цене от 105 тысяч до 137 тыс. реалов (примерно от 23 тысяч до 29 тыс. долларов).

Как пишет портал Autonews.ru, рестайлинговый Renault Oroch отличается новой радиаторной решетке, измененным переднемим бампером, затемненными задними фонарями, а также новыми 16-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, пикап получил новые рейлинги и штатное пластиковое покрытие грузовой платформы.

В салоне появился ряд элементов от Duster второго поколения, в том числе воздуховоды и блок управления климатической системой. Также пикап обзавелся панелью приборов в стиле кроссовера Captur, а также новым отдельным дисплеем-планшетом информационно-развлекательного комплекса.

Как и прежде, в базовой версии Renault Oroch оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой, пришедшей на смену 5-диапазонной трансмиссии. При этом из моторной гаммы убрали прежний 2-литровый двигатель, который заменили 1,3-литровой 170-сильной «турбочетверкой», действующей вместе с вариатором. Такой пикап способен ускоряться до «сотни» за 9,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 189 км/ч.

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Фото: Renault