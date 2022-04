Genesis показал прототип электрического премиум-купе

Компания Genesis на специальном мероприятии в Нью-Йорке представила новый концепт-кар X Speedium Coupe, который демонстрирует вектор развития дизайна электрокаров марки и связан с прошлогодним шоу-каром Genesis X Concept.

Как пишет портал Motor.ru, стилистика прототипа называется Reductive Design, или Less is better (меньше – лучше). С машины словно рукой смахнули излишний декор, подчеркнув изящество форм правильным расположением прямых линий и изгибов. Фирменный стиль сохранен до мельчайших деталей: тут и стремительная подоконная линия Parabolic Line, и двойная оптика Quad Lamps, и решетка Crest Grille, отрисованная светящимися перемычками между фарами.

При взгляде сверху X Speedium Coupe формой напоминает песочные часы, а в профиль ближе к шутинг-брейку, нежели классическому купе. Среди других особенностей – вздернутый задний спойлер со стоп-сигналом в виде буквы «V» и окрас кузова Inje Green. Это глубокий изумрудно-зеленый «металлик», подражающий цвету классических моделей и названный в честь южнокорейского гоночной трассы Inje Speedium.

Серийного продолжения у концепта X Speedium Coupe не будет – скорее всего, будущие электрокары Genesis заимствуют лишь некоторые стилистически решения, да и то в максимально адаптированном виде. Пока этого не произошло, в гамме марки остаются три электрические модели «первой волны» – GV60, Electrified G80 и Electrified GV70.

Фото: Genesis