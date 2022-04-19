В России растет доля продаж иномарок

По итогам 1 квартала 2022 года на долю иномарок пришлось 75,7% от общего объема реализации новых легковых автомобилей и LCV в России. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что год назад этот показатель составлял 74,3%, т.е. был на 1,4 процентных пункта меньше.

Увеличение доли иномарок объясняется тем, что их продажи за отчетный период упали меньше, чем весь рынок. Так, автомобилей зарубежных брендов за 3 месяца было реализовано в количестве 210 068 единиц (по данным АЕБ). Это на 27% меньше, чем за январь – март 2021-го. А вот весь российский рынок сократился на 27,4% до 277 332 штук.

В свою очередь, продажи машин отечественных марок в 1 квартале упали сильнее рынка – на 32,3% до 67 264 экземпляра. Поэтому их доля снизилась с прошлогодних 25,7% до нынешних 24,3%.

Автомобили иностранных и отечественных брендов можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ