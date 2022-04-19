Британский авторынок в марте показал худший результат с 1998 года

Британский авторынок в марте снизился на 14,3% и составил 243479 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат продаж с 1998 года, несмотря на низкую базу прошлого года, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам первых трех месяцев 2022 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 417560 единиц (-1,9%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в марте стал Ford, реализовавший 17834 автомобиля (-19,8%). Второе место заняла Kia, продажи которой составили 17820 машин (+58,8%). Третий результат показала Toyota – 16112 проданных автомобилей (-4,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (15322 шт., -19,8%) и Mercedes-Benz (15062 шт., -29,3%).

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT