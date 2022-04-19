Средний возраст легковых автомобилей в России – 14 лет

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний возраст легковых автомобилей в РФ по состоянию на 1 января 2022 года составил 14 лет.

Также эксперты агентства выяснили, что меньше всего этот показатель в Поволжье – здесь средний возраст автопарка равен 12,5 года. Чуть выше он в Центральном ФО – 12,6 года. На Урале средний возраст автомобилей составляет 13,2 года, а в Северо-Западном ФО – 13,3 года.

В других четырех округах средний возраст легковых машин оказывается выше общероссийского показателя. Так, на Юге и Северном Кавказе он равен 14,3 и 15,1 года соответственно. В Сибири данный показатель еще выше – 17,2 года. А наибольший средний возраст автопарка – на Дальнем Востоке (20,8 года).

Если рассматривать отдельно субъекты РФ, то самый «молодой» автопарк имеет Москва, средний возраст которого составляет 10,4 года. При этом самые «старые» легковые автомобили проживают на Камчатке (24,4 года). Более подробная информация о состоянии региональных парков содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ