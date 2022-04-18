Geely показала обновленный кроссовер Atlas Pro

Компания Geely опубликовала официальные фотографии обновленного кроссовера Atlas Pro 2022 модельного года, который будет представлен в Китае в конце апреля.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Geely Atlas 2022 года получит новую решетку радиатора, состоящую из 16 хромированных вертикальных ламелей, светодиодные фары Crystal diamond LED, а также дневные ходовые огни L-образной формы. Кроме того, у модели новый передний бампер с Т-образными воздухозаборниками и другие 19-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава.

В интерьере можно увидеть слегка измененное оформление салона с новым двухцветным (бежево-коричневым) вариантом отделки. Центральный экран мультимедиа слегка выдвинулся из передней панели и получил «классическую» прямоугольную форму. Под ним появился новый блок управления климат-контролем. Кроме того, обновленный Atlas Pro получит улучшенные кресла с повышенным уровнем комфорта и 6-позиционными электрическими регулировками.

Что касается моторной гаммы автомобиля, по неофициальным данным, Geely Atlas 2022 будет оснащаться 1,8-литровым турбодвигателем мощностью 184 л.с. (300 Нм), который сочетается с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

Между тем, компания Geely уже проводит дорожные испытания нового поколения кроссовера Atlas, о чем свидетельствуют опубликованные ранее «шпионские» фотографии. По предварительным данным, новый Geely Atlas, под кодовым названием FX11, получит «вольвовскую» платформу CMA, совершенно новый интерьер и, скорее всего, внешность в стиле Geely Monjaro.

Напомним, модель Geely Atlas Pro появилась в нашей стране в сентябре прошлого года и стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года кроссовер получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Какие модели из КНР могут появиться на российском рынке, вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Geely