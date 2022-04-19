В России разрешат выпускать автомобили всех экологических классов

Из-за влияния спецоперации на Украине на поставки комплектующих в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Концерны уже собрали несколько тысяч таких автомобилей, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Необходимость отката требований до уровня 1990-х годов возникла на фоне приостановки поставок электронных блоков управления, однако власти не отказываются от других, влияющих на выбросы, компонентов, например катализаторов, так как они есть в РФ. Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, потребителям не так важна экология, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе.

Российские автозаводы тем временем активно поддерживают переход к более мягким требованиям оснащения выпускаемых автомобилей. Об этом «Газете.Ru» заявили на АВТОВАЗе, КАМАЗе, УАЗе и в «Группе ГАЗ». Вместе с тем о конкретном перечне компонентов, которых автомобили лишатся уже в ближайшее время, представители автозаводов предпочитают не говорить.

«В нашей стране очень много малонаселенных и труднодоступных районов, где обязательное наличие техники, соответствующей стандарту «Евро-5» не всегда оправданно, – говорит официальный представитель КАМАЗа Олег Афанасьев. – Эта техника сложна в обслуживании и потребители, как правило, стараются избавиться от элементов «Евро-5», чтобы сделать ее более надежной». Упрощенные грузовики «КАМАЗ» соответствуют нормам токсичности выхлопа «Евро-2», при этом КАМАЗ продолжает выпуск грузовиков уровня «Евро-5».

В пресс-службе «Группы ГАЗ» заявили «Газете.Ru», что не планируют совсем отказываться от выпуска полноценных комплектаций своих машин, даже если минимальные требования к ним будут снижены.

Упрощенные требования необходимы, чтобы не допустить остановку производства автомобилей в период реализации программы импортозамещения компонентов, сообщили в пресс-службе УАЗа. После перехода на новую компонентную базу завод рассчитывает вернуться к выпуску машин, соответствующих актуальным техническим требованиям.

Какие автомобили могут появиться на российскмо рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: КАМАЗ