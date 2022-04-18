В первой половине апреля 11 марок подняли цены на автомобили | АВТОСТАТ

В первой половине апреля 11 марок подняли цены на автомобили

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В первой половине апреля 11 марок подняли цены на автомобили

Мониторинг цен на новые легковые автомобили
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Автопроизводители, работающие на российском рынке, продолжают повышать цены на свою продукцию. Это констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги мониторинга, проведенного сайтом «Цена Авто» в первой половине* апреля 2022 года.

Так, по данным мониторинга, за это время у 11 марок было отмечено удорожание автомобилей. При этом у целого ряда брендов информация о ценах на официальных сайтах либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март. Среди них – Audi, Changan, GAC, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo, УАЗ и другие.

Большинство компаний, поднявших цены на свою продукцию, сделали это на весь модельный ряд. Так, автомобили баварской марки BMW подорожали на 12 – 26%. Не остались в стороне еще два премиум-бренда – японский Infiniti (на 18 – 26%) и корейский Genesis (на 7 – 15%).

Среди массовых марок обращает на себя внимание удорожание всех моделей Hyundai – от 6% до 16%. Лидер «китайского» сегмента – Haval – повысил цены на свои автомобили и вовсе на 34 – 60%. А у Great Wall оба пикапа подорожали на 50 – 54%.

Некоторые автопроизводители ограничились повышением цен на некоторые модели. К примеру, Suzuki поднял цены у внедорожника Jimny и кроссовера Vitara на 10 – 13%, а FAW – у кроссоверов Besturn X40 и Besturn X80 на 6 – 10%.

На сколько именно выросли цены на автомобили в рублевом выражении, можно узнать здесь.

* С 1 по 15 число.

Фото: Suzuki

 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилицены

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