В первой половине апреля 11 марок подняли цены на автомобили

Автопроизводители, работающие на российском рынке, продолжают повышать цены на свою продукцию. Это констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги мониторинга, проведенного сайтом «Цена Авто» в первой половине* апреля 2022 года.

Так, по данным мониторинга, за это время у 11 марок было отмечено удорожание автомобилей. При этом у целого ряда брендов информация о ценах на официальных сайтах либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март. Среди них – Audi, Changan, GAC, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo, УАЗ и другие.

Большинство компаний, поднявших цены на свою продукцию, сделали это на весь модельный ряд. Так, автомобили баварской марки BMW подорожали на 12 – 26%. Не остались в стороне еще два премиум-бренда – японский Infiniti (на 18 – 26%) и корейский Genesis (на 7 – 15%).

Среди массовых марок обращает на себя внимание удорожание всех моделей Hyundai – от 6% до 16%. Лидер «китайского» сегмента – Haval – повысил цены на свои автомобили и вовсе на 34 – 60%. А у Great Wall оба пикапа подорожали на 50 – 54%.

Некоторые автопроизводители ограничились повышением цен на некоторые модели. К примеру, Suzuki поднял цены у внедорожника Jimny и кроссовера Vitara на 10 – 13%, а FAW – у кроссоверов Besturn X40 и Besturn X80 на 6 – 10%.

На сколько именно выросли цены на автомобили в рублевом выражении, можно узнать здесь.

* С 1 по 15 число.

Фото: Suzuki