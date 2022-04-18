Huawei готовит большой кроссовер AITO M7

Бренд AITO (расшифровывается как Adding Intelligence To Auto) создан компанией Huawei специально для автомобилей. Первая модель уже вышла на китайский рынок – это среднеразмерный гибридный кроссовер AITO M5 стоимостью от 39 тыс. долларов. Но это не полностью оригинальный автомобиль: за основу был взят паркетник Seres SF5, которому изменили дизайн и салон. А вот вторая модель AITO будет уже самостоятельной, хоть и созданной при инженерной поддержке машиностроительного концерна Sokon Industry Group, которому принадлежит компания Seres, пишет издание «Авторевю».

В сертификационной базе КНР появился полноразмерный кроссовер AITO M7. По габаритам он сопоставим с автомобилями Volvo XC90 или Audi Q7: длина – 5020 мм, ширина – 1945 мм, высота – 1775 мм. Хотя по размеру колесной базы новинка уступает этим моделям: 2820 мм против 2984 и 2995 мм соответственно. Заявлены 20-дюймовые колеса и трехрядный салон с шестью посадочными местами.

Как и первенец бренда, AITO M7 – это последовательный гибрид. Установленная под капотом бензиновая турбочетверка 1.5 (125 л.с.) работает исключительно в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Колеса же вращает электромотор производства фирмы Huawei, который выдает 272 л.с. Других технических подробностей пока нет, равно как и фотографий интерьера. Премьера модели AITO M7 должна состояться до конца этого года, а на рынок он выйдет уже в 2023-м.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Huawei